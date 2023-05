Britten gaan vlak voor kroning Charles naar de stembus voor lokale verkiezingen

In alle drukte rondom de voorbereidingen voor de kroning van prins Charles, mogen de meeste Britten vandaag ook nog naar de stembus. In 230 van de 317 councils zijn in totaal ruim 8000 raadszetels te verdelen. Na een turbulente tijd vol schandalen en een nieuwe premier zijn deze lokale verkiezingen vooral spannend voor de regerende Conservatieven.

De inwoners van de councils, vergelijkbaar met gemeenten, hebben met hun stem invloed op openbare voorzieningen zoals de vuilnisophaaldienst, scholen en vervoersmiddelen.

Hoewel er nu niet voor de landelijke regering wordt gestemd, zijn de lokale verkiezingen een belangrijke graadmeter voor de Conservatieve Tory-partij. Het zijn de eerste verkiezingen na het aantreden van premier Sunak, ruim een half jaar geleden. Zijn voornaamste taak was allereerst om rust en economische stabiliteit te brengen na de kritiek op belastingplannen van zijn voorgangster Truss, die het na 45 dagen voor gezien hield, en de eerdere schandalen rond oud-premier Boris Johnson.

Rust lijkt nog niet terug

Die rust lijkt nog niet volledig terug te zijn. Zo stapte vicepremier en minister van Justitie Raab twee weken geleden op na een rapport over wangedrag. Hij is de derde minister die is afgetreden onder het premierschap van Sunak.

De verkiezingsuitslagen van vandaag kunnen uitwijzen of Sunaks partij het vertrouwen van de kiezers enigszins heeft weten te herstellen. In de peilingen doet de Labour Party, de grootste oppositiepartij, het beter dan de conservatieven.

Sunak zei gisteren dat hij verwacht dat het zwaar wordt voor zijn partij, maar dat de Tories de eerdere tegenslagen achter zich hebben kunnen laten. "Ik ben nog maar zes maanden premier, maar we maken al vooruitgang", zei hij.

Identificeren

De lokale verkiezingen zijn de eerste verkiezingen waarbij het wettelijk verplicht is voor de Britten om zich met een identiteitsbewijs met foto te kunnen identificeren. Eerder was een identiteitsbewijs zonder foto ook toereikend. Een vervoerskaart van jongvolwassenen is bijvoorbeeld geen geldig identiteitsbewijs meer.

De regering doet dit om fraude te voorkomen, maar critici zeggen dat er weinig bewijs is dat er veel fraude wordt gepleegd bij Britse verkiezingen. Bovendien zou dit volgens hen mensen die geen geld hebben voor een identiteitsbewijs met foto uitsluiten en daarmee invloed hebben op de verkiezingsuitslag.

De stembureaus sluiten om 22.00 uur lokale tijd. De volgende landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn eind 2024.