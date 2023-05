Chinese sensatie Zhang verliest in kwartfinales Madrid van Karatsev

Aslan Karatsev heeft zich ten koste van Zhang Zhizhen bij de laatste vier van het ATP masterstoernooi in Madrid gespeeld. De Rus Karatsev, die zich via het kwalificatietoernooi plaatste voor het graveltoernooi, won met 7-6, 6-4 van de nummer 99 van de wereld.

Zhang schreef deze week historie door als eerste Chinees ooit de kwartfinales van een masterstoernooi te bereiken. Daarbij versloeg hij niet de minste tegenstanders. Met zeges op Denis Shapovalov, Cameron Norrie en Taylor Fritz won hij respectievelijk van de nummers 27, 11 en 8 van de wereld.

In de wedstrijd tegen Karatsev miste Zhang in de eerste set vier breekkansen en in de tiebreak gaf hij een 3-0 voorsprong weg. De Rus, die 121ste staat op de wereldranglijst, brak Zhang snel in de tweede set en gaf de Chinees geen kans op herstel.

Alcaraz al door

Woensdag werden er in Madrid al twee kwartfinales gespeeld. Daarin wist Carlos Alcaraz zich ten koste van Karen Chatsjanov te plaatsen voor de laatste vier en was Borna Coric te sterk voor Daniel Altmaier.

Woensdagavond spelen Jan-Lennard Struff en Stefanos Tsitsipas om het laatste ticket voor de halve finales.