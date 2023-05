ASML koopt 13 huizen in dezelfde straat in Veldhoven om ze later te slopen

ASML heeft dertien woningen in een straat in Veldhoven gekocht. De chipmachinefabrikant en bewoners waren enkele maanden in onderhandeling over de verkoop, schrijft Omroep Brabant.

ASML heeft de huizen gekocht om ze over een aantal jaar te slopen. Wat het bedrijf betaald heeft voor de huizen, willen zowel de bewoners als ASML niet zeggen. Buurtbewoners spraken eerder over "twee keer de vraagprijs" en "het dubbele van de WOZ-waarde".

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat ASML voor één van de woningen meer dan een miljoen betaalde. De laatste WOZ-waarde van dat huis is 606.000 euro.

"Die prijs moet je een beetje relativeren. Mensen moeten ook op een comfortabele manier iets nieuws kunnen beginnen", aldus Teun Wartenbergh, directeur vastgoed van ASML. Hij is blij dat het bedrijf de hele rij woningen zo snel kon kopen. "Dat heeft ons ook wel verbaasd, het is van beide kanten echt voorbeeldig gegaan."

Tot 2026 tijd om te verhuizen

Het bedrijf koopt de percelen met het oog op mogelijke uitbreiding in de toekomst. Na de sloop komt er wellicht een groenstrook, al worden nieuwe gebouwen ook niet uitgesloten. ASML gaf eerder al miljoenen uit aan percelen op een industrieterrein naast het huidige ASML-terrein.

De bewoners krijgen tot eind 2026 om te verhuizen. Pas daarna worden de huizen gesloopt, aldus ASML. Vanwege de aanleg van een nieuwe weg zal een deel van de achtertuinen dit jaar al verdwijnen.

Volgens Omroep Brabant hebben de meeste bewoners al een nieuw huis gevonden. ASML belooft de leegstaande panden netjes te houden, zodat het straatbeeld niet verloedert.