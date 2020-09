Uitvaartcoöperatie DELA neemt noodlijdend Yarden toch niet over

De overname van uitvaartbedrijf Yarden door branchegenoot DELA gaat niet door. De twee begrafenis- en crematieondernemingen maakten de overnameplannen vorig jaar bekend. DELA hoopte dat door de overname "een sterk uitvaartcollectief" zou ontstaan, maar trekt zich nu terug omdat de onzekere financiële situatie bij Yarden mogelijk nog jaren duurt.

Yarden kampt al enige tijd met financiële problemen, onder meer doordat de verzekeraar in het verleden veel naturapolissen heeft verkocht. Daarbij wordt niet een bepaald bedrag uitgekeerd, maar worden alle uitvaartkosten vergoed. Die kosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dat brak Yarden op: de zogeheten solvabiliteitsratio, die bij gezonde verzekeraars 100 procent of hoger is, was eind 2018 gezakt naar slechts 26 procent.

Het uitvaartbedrijf, dat met DELA en Monuta bij de grote drie van Nederland hoort, zocht zelf naar een geschikte partij om door te worden overgenomen. Voorwaarde voor DELA was dat Yarden "zelfstandig financieel in herstel zou blijven". Omdat dat nu niet lijkt te lukken, ziet de uitvaartcoöperatie van de overname af.

Onzekerheid

"We zijn ervan overtuigd dat wat we met de overname voor ogen hadden, voor iedereen goed zou zijn geweest", zegt algemeen DELA-directeur Edzo Doeve. "Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden."

Die onzekerheid komt voort uit een herstelactie die Yarden vorig jaar zomer heeft uitgevoerd, voordat de overnameplannen bekend werden. Daarbij zouden de meer dan 380.000 klanten met een naturapolis vanaf januari 2020 zelf moeten opdraaien voor de toegenomen uitvaartkosten. Een kleine groep polishouders verzette zich daartegen en werd door de rechter voorlopig in het gelijk gesteld. Maar het kan nog jaren duren voordat er een definitieve uitspraak is. DELA wil die "onzekere ontwikkeling" niet afwachten.

Yarden zegt het besluit van DELA te betreuren en beraadt zich op vervolgstappen. Wat het stopzetten van de overnameplannen betekent voor de ongeveer 1 miljoen Yarden-leden is nog niet duidelijk.