Opnieuw renteverhoging door ECB, rente nu boven 3 procent

De bedoeling van de verhoging is dat de economie daarop afkoelt. Het kost dan bijvoorbeeld meer om geld te lenen, zowel voor investeringen als voor consumptie. De hoge inflatie is ontstaan doordat er juist méér vraag was naar producten. Als er minder vraag is, stijgen prijzen minder hard.

In een verklaring van de ECB staat dat de inflatie de afgelopen maandag weliswaar is gedaald, maar dat "de onderliggende prijsdruk" sterk blijft. Vorige verhogingen van de rente waren groter, maar volgens ECB-president Christine Lagarde "was het verstandig om terug te gaan naar een meer standaard verhoging".

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente opnieuw, dit keer met een kwart procentpunt. De bank neemt de maatregel omdat de inflatie in Europa nog altijd te hoog wordt geacht. Het is de zevende renteverhoging op rij. De rente komt nu op 3,25 procent.

De ECB maakt het economische en monetaire beleid van de EU en voert dat uit. Een van de kerntaken is om ervoor te zorgen dat de inflatie niet te hoog wordt. Over twee jaar, in 2025, wil de ECB dat de inflatie maximaal 2 procent is. In ons land steeg de inflatie in april licht naar ruim 5 procent, na een tijdlang te zijn gedaald.

De afgelopen maanden is er onrust geweest op de financiële markten door het omvallen van drie Amerikaanse banken en het Zwitserse Credit Suisse.

Gisteren verhoogde de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de rente ook met 0,25 procentpunt. Dat was de tiende verhoging in ruim een jaar tijd. Nu komt er in de VS misschien een pauze in het aantal verhogingen, om te zien hoe de inflatie en de situatie bij de banken zich ontwikkelen. De rente staat in Amerika hoger dan in Europa, op 5,25 procent.