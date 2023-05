Corona blijft Jumbo-Visma teisteren: Van Emden mist Giro, Oomen is zijn vervanger

Jumbo-Visma heeft in aanloop naar de Giro d'Italia, die zaterdag begint, opnieuw een tegenvaller moeten incasseren. Jos van Emden, die door de Nederlandse ploeg als vervanger was aangewezen na coronabesmettingen van Robert Gesink en Tobias Foss, is ook geveld door corona. Zijn vervanger in de Giro is Sam Oomen.

Van Emden zou zijn twaalfde Giro d'Italia gaan rijden. Jumbo hoopt in de Ronde van Italië hoge ogen te gooien in het klassement met de Sloveen Primoz Roglic, die in 2019 derde werd.

De 27-jarige Oomen zal Roglic in de bergen proberen te ondersteunen. Zaterdag begint de Giro met een tijdrit in Fossacesia.

Ook geen Kelderman

Het zit Jumbo-Visma bepaald niet mee in aanloop naar de Ronde van Italië. Eerder viel Wilco Kelderman namelijk al af na een valpartij in de Tirreno.

De ploeg bestaat nu Primoz Roglic, Sam Oomen, Rohan Dennis, Sepp Kuss, Koen Bouwman, Jan Tratnik, Michel Hessmann en Edoardo Affini.