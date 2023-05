Advocaat Inez Weski nog zeker 30 dagen langer vast

Advocaat Inez Weski blijft zeker nog dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloten.

Weski werd bijna twee weken geleden aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie denkt dat Weski als advocaat van Ridouan Taghi berichten heeft doorgespeeld van en aan Taghi. Daarmee zou ze haar positie als advocaat hebben misbruikt.

Afgelopen weekend schreef Het Parool dat Weski onder druk was gezet door familieleden van Taghi om als doorgeefluik te fungeren tussen de buitenwereld en de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught, waar Taghi vastzit. Volgens RTL Nieuws onderzoekt de politie of Weski berichten doorspeelde tussen Taghi en Raffaele Imperiale, een kopstuk van de Italiaanse maffia.

Naar aanleiding van haar aanhouding maakten de advocaten van Weski bekend dat ze stopt met het verdedigen van Taghi in het Marengoproces. In dat proces is levenslang geëist tegen onder meer hoofdverdachte Taghi. Hij was volgens het OM als opdrachtgever voor meerdere moorden en moordpogingen verantwoordelijk. Het is nog niet duidelijk wie de verdediging van Taghi overneemt.

Beperkingen

Met het bevel voor Weski's gevangenhouding voor de duur van dertig dagen blijven haar beperkingen van kracht. Dat wil zeggen dat ze alleen contact met haar advocaten mag hebben.

In totaal kan een voorarrest maximaal negentig dagen duren. Daarna moet er een openbare zitting in de rechtbank plaatsvinden.