Twee leerlingen nog in kritieke toestand na aanslag op school in Servië

In Servië zijn vandaag op alle scholen de lessen begonnen met een minuut stilte naar aanleiding van de aanslag op een basisschool. Gisteren schoot een 13-jarige jongen in Belgrado acht leerlingen en een bewaker dood. Twee leerlingen die bij de aanslag gewond raakten, liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de directeuren van de ziekenhuizen waar de slachtoffers momenteel behandeld worden, gaat het om een jongen en een meisje. Het meisje onderging gisteren een spoedoperatie aan de wonden aan haar hoofd en verblijft nog op de intensive care. De toestand van de zwaargewonde jongen is iets verbeterd, maar nog steeds kritiek.

De overige gewonden, vier leerlingen en een leraar, die ook in de twee ziekenhuizen worden behandeld, verkeren in stabiele toestand.

Wapens

De 13-jarige dader wordt in een psychiatrische inrichting onderzocht. Volgens de Servische autoriteiten had hij de aanslag zorgvuldig gepland. Zo had hij tekeningen gemaakt van zijn school en zou hij een lijst hebben gehad met medeleerlingen die hij wilde doden.

De vuurwapens die hij bij de aanslag gebruikte, waren van zijn vader. Die had een vergunning en had ze opgeborgen in een kluis, maar de jongen wist waarschijnlijk de code.

Het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft wapenbezitters opgeroepen om hun wapens leeg en achter slot en grendel op te bergen. De politie gaat controles uitvoeren of ze dat ook doen. Verkeerd opgeborgen wapens worden in beslag genomen en de eigenaars zullen worden aangeklaagd, aldus het ministerie in een verklaring.