Immens beeld van Michael Jackson uit Best krijgt geen nieuwe plek

Het enorme beeld van Michael Jackson dat tot 2019 bij een McDonald's in het Brabantse Best stond, krijgt geen nieuwe bestemming. Tientallen serieuze pogingen tot herplaatsing liepen op niets uit, zegt de franchisenemer en eigenaar van het beeld tegen Omroep Brabant.

Het beeld werd in april 2019 weggehaald na het verschijnen van de documentaire Leaving Neverland. Hierin werd de superster postuum beticht van kindermisbruik. Het leidde tot wereldwijde ophef en boycots van zijn muziek.

McDonald's vond het beeld om dezelfde reden niet meer passen bij een familierestaurant. Het beeld werd weggehaald, maar niet vernietigd. "Het ligt opgebaard in een loods. Je kunt hem zo neerzetten", zegt eigenaar Peter van Gelder tegen de omroep.

Er was aanvankelijk geen gebrek aan interesse in het beeld van 3000 kilo. "Zeker twintig serieuze pogingen zijn er geweest om een nieuwe plek te vinden", vertelt Van Gelder. De beste kanshebber was Almere. Onder meer het Michael Jackson-plein in de stad werd overwogen. "We zijn daar ook geweest. Met een aantal raadsleden hebben we een mooie plek bezocht."

Toch leidde de reputatie van de King of Pop er volgens Van Gelder toe dat het beeld niet geplaatst werd. "Daar loopt het keer op keer op stuk."

Afgelegen

Maar ook de eigenaar zelf had eisen. "Het beeld zou ergens bij een discotheek komen in een dorp in Drenthe. Maar dat lag enorm afgelegen. De plek moet altijd beschikbaar zijn voor alle fans", aldus Van Gelder. Om dezelfde reden viel een kasteel in België af dat de tuin maar enkele keren per jaar openstelde.

"Ik zou het leukste vinden als iedereen hem kan zien. Ik wil het niet verkopen, daar gaat het mij niet om", benadrukt de eigenaar. Afgelopen weekend stopte de franchisenemer na 37 jaar met het restaurant. Met het iconische beeld nog altijd in een loods. "Het is een stille dood gestorven."