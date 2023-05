Staten-Generaal herdenken 18.000 omgekomen Nederlanders bij Erelijst van Gevallenen

Leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben in de hal van de Tweede Kamer de bijna 18.000 Nederlanders herdacht die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen als militair of bij het verzet.

De jaarlijkse herdenking was bij het nationaal monument de Erelijst van Gevallenen, waar in een boek onder meer de naam, het beroep en de plaats en datum van het sneuvelen of overlijden zijn opgeschreven.

De Kamerleden en voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer waren eerder op de dag al bij elkaar in het gebouw van de Eerste Kamer voor de speech van de Oekraïense president Zelensky.

Leerlingen

De herdenking bij de Erelijst van Gevallenen rond 11.00 uur was op het moment dat Zelensky een toespraak hield in het Haagse World Forum. BBB-leider Caroline van der Plas vindt de timing van Zelensky ongelukkig. "Op hetzelfde moment dat wij als Tweede Kamer de Nederlandse gevallenen herdenken, houdt hij een speech. Dat had anders gekund."

Van der Plas koos er daarom ook voor om niet bij de bijeenkomsten met Zelensky te zijn, maar bij de bijeenkomst in de Statenhal van de Tweede Kamer. Bij het nationale monument wordt iedere dag een bladzijde van het boek omgeslagen en dat gebeurde ook vandaag.

Er werden kransen gelegd, door de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp en de voorzitter van de Eerste Kamer Jan Antonie Bruijn en namens het kabinet premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Rooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook de leerlingen van de Haagse Johan de Witt Scholengroep deden dit.

Kleuren vervagen

Drie leerlingen van deze school droegen een gedicht voor over de oorlog, vluchten en wat dat voor hen betekent. Voorzitter Bergkamp benadrukte in haar speech dat er "meer moeite" gedaan moet worden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. "De kleuren vervagen en we moeten de namen van de gevallenen een gezicht geven voor de jongere generatie."

Na de kranslegging was er een minuut stilte. De herdenking door de Staten-Generaal, dat zijn de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer, vindt iedere jaar plaats in de ochtend van 4 mei, de dag van de Dodenherdenking.