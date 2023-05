Feyenoord-fans doneren ruim 100.000 euro voor viering kampioenschap

Supportersvereniging De Feijenoorder heeft in een dag tijd ruim 100.000 euro ingezameld voor de viering van het waarschijnlijk aanstaande kampioenschap van Feyenoord. Met het geld worden enorme spandoeken en een muurschildering bekostigd, schrijft Rijnmond.

De inzameling begon gisteravond iets na 19.00 uur via crowdfunding. Binnen een uur was al 30.000 euro opgehaald. De website van de supportersclub raakte regelmatig overbelast door de vele donaties. Vandaag was voor het middaguur meer dan 110.000 euro verzameld.

Komend weekend

Feyenoord kan komend weekend de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht slepen. Als PSV zaterdagavond punten verliest tegen Sparta, kan Feyenoord een dag later officieel kampioen worden. Zo niet, wacht een week later een herkansing tegen Go Ahead Eagles.

De Rotterdammers vierden de titelwinst ook eerder uitbundig. In 2017 werd het toenmalige Shell-gebouw behangen met een enorm spandoek.

Vrijwilligers werkten toen honderden uren aan het 128 bij 46 meter grote spandoek, met een gewicht van 900 kilo. De supportersclub wil een volgend spandoek nog groter maken.