Rusland moet hier worden berecht in nieuw tribunaal, zegt Zelensky in Den Haag

De Russische president Poetin zal in Den Haag worden berecht voor zijn misdaden in Oekraïne, zei de Oekraïense president Zelensky vanochtend in een speech in die stad. In de toespraak vanuit de "hoofdstad van het internationaal recht" benadrukte Zelensky dat er in Den Haag een speciaal tribunaal moet komen om de Russische agressor te berechten.

"Iedereen had hier vandaag liever een andere Vladimir gezien", grapte de Oekraïense leider in het World Forum. Het was een verwijzing naar de voornaam van de Russische president. Zelensky's voornaam is Volodymyr, de Oekraïense schrijfwijze van dezelfde naam.

85.000 oorlogsmisdaden

Zelensky werd ingeleid door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Die benadrukte dat Oekraïne inmiddels 85.000 mogelijke gevallen van Russische oorlogsmisdaden had geregistreerd. "Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid", zei Hoekstra. "Dit is het enige mogelijke antwoord op Russische oorlogsmisdaden."

De Oekraïense leider zei daarna dat hij overtuigd is dat deze berechting gaat gebeuren. "Ik ben er zeker van dat we dit gaan zien, zodra we winnen - en we gaan winnen." De president dankte Nederland voor de humanitaire, militaire en juridische hulp bij de strijd tegen Rusland.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, waar Zelensky eerder vandaag te gast was, heeft al een onderzoek lopen naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld maar ook met marechaussees die zoeken naar bewijzen.

Tribunaal bedoeld voor 'daad van agressie'

De volgende, essentiële stap is volgens Zelensky de oprichting van een nieuw tribunaal. In deze rechtbank moeten Russische leiders vervolgd kunnen worden voor de zogenoemde 'daad van agressie', oftewel het besluit om een land binnen te vallen. Het ICC kan specifiek deze daad niet vervolgen; het hof gaat alleen over oorlogsmisdaden. Nederland heeft eerder al aangegeven dat het zo'n nieuw tribunaal wil huisvesten.

Het is de eerste keer dat Zelensky als staatshoofd in Nederland is. Hij bracht na het uitbreken van de oorlog al bezoeken aan de VS, Polen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België.