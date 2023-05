Hulporganisaties zetten voedselhulp aan Ethiopische regio Tigray tijdelijk stop

De Amerikaanse hulporganisatie USAID stopt tijdelijk met het verstrekken van voedselhulp in de regio Tigray in Ethiopië. De reden is dat er aanwijzingen zijn dat het voedsel niet direct bij de bevolking terechtkomt, maar wordt verkocht op de lokale markt. Dat zegt Samantha Powers, het hoofd van USAID.

Het besluit volgt op een vergelijkbare beslissing van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP). Het WFP besloot begin deze week het verstrekken van voedselhulp aan Tigray te pauzeren, nadat de organisatie vorige maand een onderzoek was begonnen naar de diefstal van voedsel die bedoeld was voor mensen die honger lijden.

Powers zegt dat het stopzetten van de voedselhulp een moeilijke beslissing is omdat miljoenen Ethiopiërs in het noorden van het land nog steeds acute honger lijden. Niet alle Amerikaanse hulp aan de regio is stilgezet. USAID zorgt nog steeds voor levensreddende voedingssupplementen, drinkwater en ondersteunt bijvoorbeeld ook nog landbouwactiviteiten.

Burgeroorlog

De voedseltekorten zijn een aanhoudend probleem in Ethiopië, dat net als andere landen in de Hoorn van Afrika al jaren wordt geteisterd door verschillende rampen. Tot voor kort woedde er daarnaast een burgeroorlog, die begon als een conflict tussen de landelijke regering en de machthebbers in de noordelijke deelstaat Tigray en die zich uitbreidde naar andere regio's. Eind vorig jaar kwam er een einde aan de gewelddadigheden, nadat beide partijen een akkoord hadden getekend over een wapenstilstand.

De Verenigde Naties schreven vorig jaar een rapport over de oorlogsmisdaden die door alle partijen in het conflict in Tigray werden gepleegd. Zo beschuldigde de VN de regering ervan uithongering als wapen in te zetten. Ook waren er volgens de VN aanwijzingen dat het leger vee, winkels met levensmiddelen en oogsten vernietigde.