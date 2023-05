NVWA-inspecteurs aangevallen bij omstreden hondenfokker

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn onlangs aangevallen op het terrein van een omstreden hondenfokker in Eersel. Dat bevestigt een woordvoerder van de NVWA aan Omroep Brabant.

De NVWA voerde de afgelopen maanden regelmatig controles uit bij de fokker. Eind vorig jaar werd al bekend dat de fokkerij zijn deuren moest sluiten, maar ondanks dwangsommen waren er ook recent nog honderden honden aanwezig.

"Na elke inspectie is het gebruikelijk dat we onze bevindingen met de eigenaar delen. Op dat moment ging het helemaal mis", zegt Bjorn Elsebrock, woordvoerder van de NVWA.

Volgens het ED zou de eigenaar van de fokkerij een stoel hebben gegooid en zou een andere man een van de controleurs hebben aangevlogen. Elsebrock bevestigt dat een inspecteur fysiek is aangevallen en meerdere inspecteurs geïntimideerd zijn. Eén man is door de politie aangehouden na het voorval. Of het om de omstreden fokker zelf gaat, kan hij niet zeggen.

"Het is echt ongelofelijk triest. Mensen zijn niet blij dat we op inspectie komen, we worden vaak tegengewerkt en geïntimideerd. Dat is niet alleen in Eersel zo." Controles bij de man in Eersel vinden voortaan plaats onder begeleiding van politie.

Onlangs werd een verslaggever van PowNed belaagd door de eigenaar van de fokkerij. De verslaggever had vlak daarvoor met een verborgen camera gefilmd en zich voorgedaan als koper van een puppy.

Gezondheidsklachten

Bij de fokker werden in november 2022 ruim 400 honden in beslag genomen. Er werden vervuilde hokken en vervuild drinkwater aangetroffen en veel dieren kampten met gezondheidsklachten.

Daarnaast is het fokken niet in overeenstemming met het bestemmingsplan van de gemeente. Ondanks vijf opgelegde dwangsommen probeert de eigenaar alles om sluiting te voorkomen. Hij heeft daarvoor rechtszaken aangespannen.