PSG veroordeelt fans die Messi uitscholden en voor huis van Neymar opdoken

Paris Saint-Germain heeft het gedrag van een aantal supporters van de club veroordeeld. Enkele honderden supporters zongen woensdag beledigende teksten over Lionel Messi voor een kantoor van PSG en doken later op voor het huis van Neymar.

Messi is door PSG voor twee weken geschorst omdat hij in Saudi-Arabië bleek te verblijven in plaats van maandag op de training in Parijs te verschijnen. In eerste instantie was dat geen probleem, omdat de selectie van PSG twee dagen vrij zou zijn.

Trainer Christophe Galtier had een van die vrije dagen echter ingetrokken na de beschamende 3-1 thuisnederlaag tegen Lorient van afgelopen zondag. Volgens L'Équipe had Messi eerder al verlof aangevraagd om naar Saudi-Arabië af te reizen, maar dat verzoek werd afgewezen.

De druppel

Het was voor sommige supporters van PSG de druppel. Zij zijn al maanden ontevreden over Messi en missen bij hem inzet en overgave. De Argentijn wordt al langere tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona of een lucratieve overgang naar Saudi-Arabië.

Het sentiment rond Neymar is niet veel anders. Ook de Braziliaan wordt een gebrek aan betrokkenheid verweten.

