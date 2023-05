Vanavond op tv: Verrassingsbezoek van Zelensky • Praatgroep voor Joodse onderduikkinderen

Verrassingsbezoek van Zelensky aan Nederland

Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, is in Nederland. Het is zijn eerste bezoek aan ons land sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak. Zelensky houdt vandaag ook een toespraak - met de titel 'Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne' - en brengt onder meer een bezoek aan het Internationaal Strafhof, waar onderzoek wordt gedaan naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld en met marechaussees die zoeken naar bewijzen in Oekraïne. Ook ontmoet Zelensky premier Mark Rutte vandaag.

Volg hieronder het laatste nieuws: