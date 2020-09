De uitzending van 29 september

Nieuwe maatregelen, the day after

Er is veel onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen die vanavond om 18.00 uur ingaan. Wat betekent het verplichte thuiswerken voor bedrijven en organisaties, wel of geen mondkapjes in winkels? En er is kritiek van leden van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de aanpak van corona. Vanavond het laatste nieuws.