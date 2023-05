Bron- en contactonderzoek en corona-app hadden weinig effect op epidemie

Het bron- en contactonderzoek dat tijdens de corona-epidemie werd gedaan, heeft nauwelijks effect gehad op de epidemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarover de Volkskrant bericht.

Voor het bron- en contactonderzoek stampten de GGD's belcentrales uit de grond, zodat ze nauwe contacten van positief geteste personen konden waarschuwen. Er werden duizenden medewerkers voor ingezet.

Maar mensen die zich lieten testen, deden dat vooral omdat ze klachten hadden, of mensen kenden die besmet waren. Het bron- en contactonderzoek voegde daar weinig aan toe, zo blijkt. En ook de corona-app, die waarschuwde als je langer dan een kwartier bij een positief getest persoon was geweest, droeg weinig bij.

Van mensen die eind 2020 en begin 2021 een teststraat in Amsterdam bezochten, deed slechts 2 tot 5 procent dat na een melding van een bron- en contactonderzoeker. En maar 2 procent deed dat na een melding van de app CoronaMelder, zo zagen de onderzoekers van UMC Utrecht, RIVM en GGD.

'Niet verwacht'

Onderzoeksleider en arts-epidemioloog Janneke van de Wijgert (UMC Utrecht) vindt het opvallend dat mensen vooral naar de teststraat kwamen omdat ze klachten hadden of gewaarschuwd waren door bekenden.

Ze had verwacht dat de groep mensen die door de GGD gewaarschuwd was, groter zou zijn, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Omdat er ontzettend veel mensen waren aangenomen bij de GGD om dit werk te doen, ze hadden de capaciteit om heel veel contacten te bellen en waarschuwen."

Het relatief kleine CoronaMelder-effect zag ze wel aankomen, omdat daar eerder al evaluaties van waren geweest. "Maar dat dit ook zou gelden voor het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD, had ik niet per se verwacht."

Alles op alles

Wel begrijpt Van de Wijgert dat de belcentrales werden opgetuigd. "Zeker bij een nieuw virus is het heel logisch dat het bron- en contactonderzoek wordt gedaan, dan haal je alles uit de kast om het te stoppen."

Wel is het de vraag of er later in de epidemie, toen er meer bekend was, nog mee doorgegaan had moeten worden. "De GGD kon het niet bijhouden. Het virus verspreidde zo snel, daar viel niet tegenop te bellen."

Bij infectieziekten als hiv en tbc is het wel een goed instrument, zegt de onderzoeker. "Die verspreiden zich veel langzamer dan het coronavirus. Het zijn ook infectieziekten met heel grote gevolgen. Daar wil je alles op alles zetten om verspreiding te voorkomen."