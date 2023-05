Hogeschool plant per ongeluk tentamen tijdens Dodenherdenking

De Haagse Hogeschool had voor vanavond een tentamen ingepland tijdens de Dodenherdenking. De onderwijsinstelling spreekt van een planningsfout en heeft de toets verzet, schrijft Omroep West.

Studenten van een deeltijdopleiding aan de IT-faculteit zouden vanavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur hun tentamen maken. "Helaas heeft men bij het maken van de planning over het hoofd gezien dat 4 mei een bijzondere dag is", zegt een woordvoerder van de school.

"Een toets maken en herdenken gaan niet samen. Daarom heeft de opleiding besloten om het tentamen te verplaatsen naar een latere datum", zegt de woordvoerder. De studenten die de toets moeten maken, worden door de hogeschool ingelicht.

De hogeschool gaat met de roostermakers om tafel zitten. "Mijn planningscollega's hebben een voorstel uitgewerkt waarmee we deze situatie vanaf aankomend studiejaar überhaupt kunnen voorkomen. Want hoewel 4 mei natuurlijk geen officiële feestdag is, willen wij dat iedereen de gelegenheid krijgt om te herdenken en minimaal de 2 minuten stilte in acht te nemen."