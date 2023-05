Zelensky spreekt Eerste en Tweede Kamerleden toe, 'ook gesprek met Rutte'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Of de president ook om 20.00 uur ergens een Dodenherdenking zal bijwonen of dat hij dan Nederland alweer verlaten heeft, is onbekend. Ook de plekken die hij bezoekt worden (behalve het Strafhof) tot nu toe officieel geheim gehouden.

Zelensky kwam gisteravond met het Nederlandse regeringsvliegtuig aan in Nederland nadat hij eerder op de dag Finland had bezocht. Het is de eerste keer dat Zelensky als staatshoofd Nederland bezoekt. Wel sprak hij via een videoverbinding al eerder de Tweede Kamer toe.

De titel van de grote toespraak van Zelensky is al bekend: Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Bij de toespraak zal ook minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra aanwezig zijn. Ingewijden melden aan persbureau ANP dat de president ook een ontmoeting heeft met premier Rutte en minister Ollongren van Defensie. Rutte ontmoette de Oekraïense leider al eerder in Brussel en in Kyiv.

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Voor Zelensky is het van het allergrootste belang dat de ogen van de wereld op zijn land gericht blijven. Het tegenoffensief van Oekraïne gaat beginnen of is misschien al begonnen. Nederland heeft veel wapens geleverd voor dat offensief. Zelensky zal ons land daarvoor gaan bedanken.

Maar hij zal ook benadrukken dat hij nog meer wapens nodig heeft. Hij dringt al meer dan een jaar aan op het leveren van gevechtsvliegtuigen. Die heeft hij tot nu toe slechts van een paar landen gekregen. Dus ik ga ervan uit dat hij dat verzoek vandaag gaat herhalen.

Het lijkt erop dat het toevallig is dat Zelensky op 4 mei in ons land is. Wat ik wel weet, is dat Zelensky de symboliek als geen ander kent en daar graag gebruik van maakt in toespraken. Vorig jaar in zijn toespraak in de Tweede Kamer had hij het ook over het bombardement op Rotterdam. Dus ik verwacht ook zeker dat hij daar op in zal gaan in de speech die hij zal geven."