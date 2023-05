Den Haag maakt zich op voor bezoek Zelensky, 'gesprek met Rutte gepland'

De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag een bezoek aan Den Haag. Hij houdt rond 11.00 uur een toespraak en brengt een bezoek aan het Internationaal Strafhof waar onderzoek wordt gedaan naar misdaden die zouden zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne.

De titel van de toespraak van Zelensky is al bekend: Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Ingewijden melden aan persbureau ANP dat de president ook een ontmoeting heeft met premier Rutte en minister Ollongren van Defensie. Rutte ontmoette de Oekraïense leider al eerder in Brussel en in Kyiv.

Zelensky kwam gisteravond met het Nederlandse regeringsvliegtuig aan in Nederland nadat hij eerder op de dag Finland had bezocht. Het is de eerste keer dat Zelensky als staatshoofd Nederland bezoekt. Wel sprak hij via een videoverbinding al eerder de Tweede Kamer toe. Tweede Kamerleden melden dat ook een ontmoeting met leden van de Eerste en Tweede Kamer op de planning staat.

Of de president ook om 20.00 uur ergens een Dodenherdenking zal bijwonen of dat dan Nederland alweer verlaten heeft, is onbekend. Ook de plekken die hij bezoekt worden (behalve het Strafhof) tot nu toe officieel geheim gehouden. Wel is er sinds gisteren meer beveiliging rond het Catshuis en het Marriott hotel in Den Haag.