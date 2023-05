In relatieve luwte naar bijna miljard leden: LinkedIn bestaat twintig jaar

Om platforms als Facebook, Instagram, Tiktok en Twitter was in de decennia daarna vaak veel meer te doen. In die relatieve luwte groeide LinkedIn uit tot een groot sociaal netwerk, met wereldwijd zo'n 930 miljoen leden.

Gekke dansjes, schaars geklede influencers of complottheorieën zijn er niet te vinden. In plaats daarvan loopt het over van carrièretijgers, professionals die werkwijsheden spuien en recruiters, op zoek naar dé perfecte kandidaat.

Zo is LinkedIn behoorlijk belangrijk voor Maxime Hermarij, van recruitmentbureau Oliver James. "We gebruiken het veel om kandidaten te vinden en ook te beoordelen. Het geeft vaak een beter inzicht in iemands carrière dan het traditionele cv."

Ze vindt dat ze als recruiter veel uit LinkedIn kan halen, maar er is ook veel concurrentie van andere recruiters. "Ons team neemt altijd de persoonlijke benadering, dus goed naar iemands profiel kijken voordat je ze een persoonlijk bericht stuurt. Dan heb je de grootste kans op succes."

Kirsten Spoelstra, account director bij pr-bureau Team Lewis, heeft haar baan aan LinkedIn te danken. "Negen jaar geleden was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en dat had ik ook op LinkedIn gezet. De hr-verantwoordelijke stuurde me een berichtje: 'Heb je zin om koffie te drinken en kennis te maken?'."

Haar bedrijf maakt zelf ook veelvuldig gebruik maakt van LinkedIn. "Steeds vaker vragen klanten ons om het in te zetten. Het is ook een interessant advertentiekanaal, want LinkedIn weet best veel over mensen. Vroeger zag ik het alleen als een platform voor vacatures en sollicitaties. Maar het is veel interactiever geworden. Een niet te spannend, maar wel betrouwbaar sociaal medium."

Weinig controverse

In tegenstelling tot andere sociale media is er relatief weinig controverse rond LinkedIn. Het platform haalde eens het nieuws vanwege berichten dat Rusland en China via LinkedIn bedrijfsgeheimen probeerden te stelen.

Ook moest het bedrijf het account van Tweede Kamerlid Wybren Van Haga terugplaatsen, nadat het verwijderd was. Volgens de rechter waren er onduidelijke regels over wat wel en niet mag.