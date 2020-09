Van der Poel telt vier kansen op een hoofdprijs: 'Win het liefst monument'

Had Van der Poel zelf ook kunnen winnen? "Dat denk ik niet. Als je ziet hoe lastig die laatste beklimming was en welk type renners daar kwamen bovendrijven, dan denk ik niet dat ik een inschattingsfout heb gemaakt."

"Ik ben meestal zenuwachtiger als ik de koers kijk, dan wanneer ik er zelf in zit", verklaart de Nederlands kampioen. "Ik denk dat Julian Alaphilippe een van de mooiste wereldkampioenen is die het wielrennen zich kan voorstellen. Ik gun het hem ook ontzettend. Hij is iemand die we altijd zien en meekoerst. Hij zal een waardige drager zijn."

Met "stress en zenuwen" in het lijf had Mathieu van der Poel thuis op bank gekeken naar de laatste 30 kilometer van het WK in Imola.

Het besluit om niet af te reizen naar Imola werd genomen tijdens Tirreno-Adriatico, waar Van der Poel met name in bergachtige ritten flink met de neus op de feiten gedrukt werd.

"Het was een lastig rondje, heel veel bergop. En ik ben niet de beste bergop", constateerde Van der Poel. "De Tirreno was zeker niet slecht, de rit die ik won was ook een lastige. Daar was ik wel tevreden mee. Ik denk dat ik ben waar ik moet zijn."

Corona zette streep door zijn voorjaar

In plaats van het lastige WK koos Van der Poel voor een hoogtestage in Livigno, de pleisterplaats van onder anderen Annemiek van Vleuten, om zich voor te bereiden op de koersen die hem beter liggen. Dan hebben we het over de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De eerste twee schreef hij vorig jaar op zijn naam, de twee andere koersen reed hij nog nooit.

Afgelopen winter was Van der Poel ongenaakbaar in het veld. Die vorm dacht hij door te kunnen trekken naar de voorjaarsklassiekers. Vlak voor Omloop Het Volk werd hij echter geveld door griep. Gelukkig geen corona, maar dat virus zou even later wel een streep zetten door het wielervoorjaar.

'Had achteraf anders kunnen plannen'

"Sommige renners zijn er beter mee omgegaan dan andere", aldus Van der Poel. "Bij mij is het zeker niet zo dat ik te weinig heb gedaan. Integendeel misschien. Zo ben ik altijd geweest. Maar ik heb wel competitie nodig en dat is een beetje weggevallen."

Als hij het over zou mogen doen, wat dan? "Dan had ik het zeker anders gedaan", antwoordt hij met een grote glimlach. "Dan zou ik in eerste instantie wat meer rust hebben genomen. We wisten in het begin van die periode niet hoe lang het zou duren. Je probeert toch je vorm een beetje te houden. Maar uiteindelijk was het gewoon een heel lange periode zonder wedstrijd. Als ik dat had geweten, dan had ik het wel een beetje anders kunnen plannen."