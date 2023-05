Duitse vergeldingsactie bij het Rademakersbroek kostte 46 mannen het leven

"Het is niet te beschrijven wat een mens door de ziel gaat, wanneer men daar op zijn erf zoveel trouwe zonen van Holland ziet neergeschoten, door een bende waarvan men zich afvraagt wat voor wezens het zijn."

Het is een passage uit de brief die boer Kraaijenbrink uit Varsseveld na de Tweede Wereldoorlog schrijft aan de familie van Luther Kortlang. Kraaijenbrink is er getuige van hoe op 2 maart 1945 een Duits vuurpeloton 46 mannen doodschiet op zijn erf aan het Rademakersbroek. Onder hen is de 25-jarige Luther uit Ermelo. De massa-executie is een vergelding voor de moord op vier Duitse militairen in Varsseveld, gepleegd door het verzet.

In de laatste maanden voor de bevrijding treedt de Duitse bezetter met steeds hardere hand op. De Duitsers nemen wraak voor acties van het verzet, door zogenoemde Todeskandidaten in de gevangenissen te selecteren en zonder vorm van proces te executeren. Honderden mannen komen bij deze fusillades om het leven. Onder de Todeskandidaten zijn kopstukken uit het verzet, maar ook mensen die voor lichte vergrijpen in de gevangenis zitten.

Op 5 mei 1945, de dag waarop heel Nederland de bevrijding viert, wordt Luther in Ermelo begraven. De vader en broer van Luther, die ook gevangenzaten, zijn op dat moment nog vermist. Hun tragische lot wordt pas enkele weken na de bevrijding bekend.

