Trump onder ede: verkrachtingsaanklacht schrijfster Carroll is verzonnen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in de rechtbank onder ede verklaard dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. Hij deed de aantijgingen van de auteur in een videoboodschap af als "belachelijk" en stelde dat er nooit misbruik heeft plaatsgevonden.

De video werd in oktober vorig jaar al opgenomen in aanwezigheid van Carrolls advocaten, maar de inhoud bleef al die maanden geheim. Vandaag werden de beelden getoond aan een jury die zich buigt over de aanklachten van de auteur. Zij beschuldigt Trump behalve van verkrachting ook van smaad.

Elle-columnist E. Jean Carroll stelde in 2019 dat Trump haar midden jaren negentig heeft verkracht in de paskamer van een luxewarenhuis. Vorig week getuigde de 79-jarige auteur uitgebreid over wat voorgevallen zou zijn. Dinsdag en woensdag getuigden twee andere vrouwen dat ze in 1979 en in 2005 door Trump zijn aangerand.

Ongepast op Truth Social

Tijdens de zitting vandaag bleek dat Trump zelf geen getuigen wil oproepen. Dat betekent dat aanstaande maandag waarschijnlijk de laatste inhoudelijke zitting is, waarna de jury in beraad gaat. De oud-president is overigens bij geen enkele zitting in de rechtszaal verschenen.

Trump haalt met enige regelmaat fel uit naar Carroll, ook vorige week. Op zijn socialemedianetwerk Truth Social sprak hij van bedrog en een onjuist verhaal. "Schreeuwde ze niet? Waren er geen getuigen? Niemand die dit heeft gezien?", vroeg hij zich af.

De rechter sprak Trumps advocaat in de rechtszaal aan op de berichten op Truth Social, die hij ongepast vond.