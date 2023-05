Kwart van Nederlandse economische groei ging vorig jaar naar buitenland

Een kwart van de economische groei van Nederland stroomde vorig jaar naar het buitenland, meldt het CBS. Dat kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels uitkeerden aan het buitenland. Het ging onder meer om Shell, dat het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde. De winsten van Nederlandse dochterbedrijven vloeiden voor een groot deel daar naartoe.

Verder leidde ook een akkoord over de sluiting van het Groningse gasveld ertoe dat de Nederlandse economische groei in het buitenland terechtkwam. Vanwege de versnelde sluiting ontvangt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vergoedingen van de overheid voor het vullen van de gasopslag. NAM is in handen van het Britse Shell en het Amerikaanse ExxonMobil.

Profiteerde vorig jaar het buitenland per saldo nog van de Nederlandse economische groei, in 2021 was dit andersom. Toen ontvingen mensen in Nederland per saldo meer uit het buitenland, bijvoorbeeld via salarissen van buitenlandse werkgevers.

Binnen Nederland kwam veel van de economische groei vorig jaar bij huishoudens terecht. Dat kwam ten goede van het beschikbaar inkomen van Nederlanders, dus het inkomen wat overblijft na belastingen en sociale premies.