Met kunst- en vliegwerk stelt Lazio het titelfeest van Napoli nog even uit

De laatst overgebleven concurrent in de titelstrijd won op eigen veld met 2-0 van Sassuolo, maar vraag niet hoe. De bezoekers kregen flink wat goede kansen op de gelijkmaker. En bij elk ander resultaat dan een zege voor Lazio was Napoli voor de derde keer in de geschiedenis kampioen.

Ook in de strijd om de Champions League-plaatsen waren de punten belangrijk voor Lazio, dat al snel de leiding nam.

Opmerkelijk was een goal van Ciro Immobile, die eerst werd afgekeurd, toen weer werd goedgekeurd en na een tweede check toch weer werd afgekeurd toen de videoscheidsrechter eerder in de aanval buitenspel constateerde. Via Luiz Felipe viel de 1-0 even later alsnog.

Davide Frattesi raakte daarna de lat namens Sassuolo en een hard schot van Domenico Berardi werd gekeerd. In de extra tijd maakte Toma Basic de bevrijdende goal voor de thuisclub.

Voor Napoli volstaat donderdag een punt op bezoek bij Udinese om officieel kampioen te worden.

Inter op schot

Achter Lazio is Internazionale de grote winnaar in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. Terwijl AC Milan (1-1 thuis tegen Cremonese) en AS Roma (1-1 op bezoek bij Monza) punten morsten, haalde Inter flink uit op bezoek bij Hellas Verona.