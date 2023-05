Manchester City heeft koppositie terug dankzij Aké en recordgoal Haaland

Mede dankzij Nathan Aké gaat Manchester City weer aan kop in de Premier League. De Oranje-international was woensdagavond van waarde in de thuiswedstrijd tegen West Ham United. Vroeg in de tweede helft tekende Aké voor de openingstreffer, waarna Erling Haaland en Phil Foden de eindstand op 3-0 bepaalden. Door die zege heeft City weer een punt meer dan titelconcurrent Arsenal. 'The Gunners' wonnen dinsdag van Chelsea en kwamen zo even terug op de eerste plaats, die ze maandenlang in handen hadden, maar afgelopen weekend moesten afstaan aan City. De ploeg van coach Pep Guardiola heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Aké is terug Bij Manchester City draaide het tegen West Ham niet alleen om de titelstrijd, maar ook om Erling Haaland. Als hij scoorde, werd de Noorse superspits de eerste speler met 35 doelpunten in één Premier League-seizoen. In de eerste helft werd Haaland echter nauwelijks bereikt. Slechts sporadisch stichtte City, met Aké als basisspeler, gevaar. De grootste kans was voor Rodri, die de bal na een combinatie met Haaland langs de keeper schoof, maar de paal raakte.

Bij de eerste mogelijkheid na de pauze was het echter direct raak. Riyad Mahrez slingerde een vrije trap voor het doel en Aké, die de afgelopen weken ontbrak vanwege een hamstringblessure, kopte bij de tweede paal in vrijheid raak. Het was het eerste competitiedoelpunt van het seizoen voor de 28-jarige verdediger. Haaland pakt record Twintig minuten later gebeurde het onvermijdelijke: Haaland werd in stelling gebracht door Jack Grealish en passeerde doelman Lukasz Fabianski met een fraai stiftje. Door die treffer verbrak hij het Premier League-record van Alan Shearer en Andy Cole, die in de jaren negentig 34 doelpunten in een seizoen maakten.

West Ham United, dat het volgende week opneemt tegen AZ in de halve finales van de Conference League, incasseerde daarna nog één tegentreffer. Een afvallende bal belandde voor de voeten van Foden, wiens volley vanaf de rand van het strafschopgebied in het doel vloog: 3-0.

Liverpool wint weer Liverpool boekte intussen de vijfde competitiezege op rij. De ploeg van coach Jürgen Klopp was op Anfield met 1-0 te sterk voor Fulham. Mo Salah zorgde kort voor rust vanaf de penaltystip voor het enige doelpunt: 1-0.

Mo Salah (midden) viert zijn treffer tegen Fulham - Reuters