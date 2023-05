Ministerie zet vaccinontwikkelaar Intravacc te koop, ondanks kritiek

Volgens Kuipers heeft het weinig meerwaarde om één vaccininstituut in Nederland te behouden. Hij wil in EU-verband stappen zetten om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van vaccinontwikkeling.

De aandelen in het onderzoeksinstituut zullen allemaal worden verkocht via een openbaar verkoopproces, blijkt uit de advertentie . Geïnteresseerde partijen kunnen zich uiterlijk 2 juni melden bij EY Strategy and Transactions, de financieel adviseur van de Staat.

Nu bezit de Nederlandse Staat nog alle aandelen. De productietak werd in 2012 verkocht aan een Indiaas bedrijf, maar ontwikkeling en onderzoek vinden nog wel in Nederland plaats.

Intravacc

In een eigen promotievideo zegt Intravacc betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een groot deel van de vaccins wereldwijd. Het instituut, dat al ruim 100 jaar bestaat, werkt in de hele keten van vaccinontwikkeling, van het eerste onderzoek tot het testen op mensen.

Intravacc bleef over nadat eerder de productietak van het Nederlands Vaccin Instituut werd geprivatiseerd. Dat gebeurde nadat het instituut achterop was geraakt ten opzichte van marktpartijen en niet aan de kwaliteitscriteria kon voldoen.

Het instituut beschikt over 2000 vierkante meter aan laboratoriumfaciliteiten. Aanvankelijk was het onderdeel van het ministerie. Sinds het in 2021 een 'beleidsdeelneming' is, staat het al op wat meer afstand van de overheid. Intravacc werkt ook nu al samen met commerciële partijen.