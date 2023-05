Servië rouwt om schietpartij op school: 'Zwarte dag in geschiedenis'

In Servië wordt met verslagenheid gereageerd op de dodelijke schietpartij op een basisschool van vanmorgen. Een 13-jarige leerling van de school in de hoofdstad Belgrado schoot negen mensen dood. Zes kinderen en een leraar raakten gewond.

"Vandaag is een zwarte dag in de geschiedenis van Servië", zei president Aleksander Vucic. "Ons land is in rouw." Morgen wordt op alle scholen een minuut stilte gehouden. Vrijdag gaan drie dagen van nationale rouw in. Bij de school worden bloemen gelegd voor de slachtoffers.

Beide ouders van de leerling zijn aangehouden. De jongen zelf kan niet worden vervolgd, omdat hij nog minderjarig is. Wel is hij opgenomen in een psychiatrische kliniek. Volgens president Vucic voelde de jongen zich alleen op school. "Hij voelde zich niet geaccepteerd in zijn nieuwe klas en besloot daarom deze monsterlijke daad te begaan." Een medeleerling beschreef hem als een gesloten jongen.

'Dodenlijst'

De aanslag was volgens de autoriteiten zorgvuldig gepland. Zo had hij tekeningen gemaakt van de school en zou hij een lijst hebben gehad met medeleerlingen die hij wilde doden. De twee vuurwapens die hij gebruikte, waren van zijn vader. Die had een vergunning en had ze veilig opgeborgen in een kluis, maar de jongen wist waarschijnlijk de code.

Leraren van andere scholen kunnen nauwelijks geloven dat de aanslag is gepleegd. "Ik voel mij verschrikkelijk, ik heb er geen woorden voor. Dit had nooit mogen gebeuren", zegt een lerares van een andere school.

Het land heeft strenge wapenwetgeving. Schietpartijen op scholen zijn dan ook zeldzaam. Echter zijn er wel veel illegale wapens in omloop vanwege de oorlogen in de jaren 90. Vucic kondigde aan dat er maatregelen komen om de wapenwetgeving beter te handhaven.