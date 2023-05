Kroongetuige die in paniek 'vlucht' aangehouden op luchthaven

Een kroongetuige die na fouten van het Openbaar Ministerie vreesde voor zijn veiligheid en naar het buitenland wilde vertrekken, is op de luchthaven aangehouden en vastgezet. Dat bevestigt advocaat Peter Schouten na berichtgeving in het AD. Hij spreekt van een bizarre zaak en heeft die aangekaart bij minister Yesilgöz van Justitie.

Aan de mislukte reis naar het buitenland gingen volgens Schouten missers van het OM vooraf. Zo belandde twee weken geleden een adres van de kroongetuige in stukken die naar een verdachte in een moordzaak gingen. Het OM zou hebben gereageerd dat het een oud adres was, maar zond naar datzelfde adres vervolgens ook andere vertrouwelijke stukken, zegt Schouten. In die documenten stond ook het nieuwe adres van de man.

Verder is er volgens Schouten al langer een conflict met het OM over beveiliging. Die heeft zijn cliënt sinds een maand niet meer. "Als er problemen zijn, moet hij tot die tijd maar 112 bellen van het OM."

Schouten zegt dat zijn cliënt na het bekend worden van het adres zoveel paniek voelde, dat hij heeft geholpen om hem naar het buitenland te krijgen. Dat mislukte toen de man op de luchthaven werd aangehouden. Daar stond hij gesignaleerd, omdat hij was opgeroepen voor een taakstraf, maar niet was verschenen. De oproep had hem volgens Schouten nooit bereikt, omdat het OM hetzelfde oude adres had gebruikt als in de stukken.

Brandbrief

Schouten heeft minister Yesilgöz van Justitie in een brief laten weten dat hij geen vertrouwen meer heeft in het Openbaar Ministerie. Hij eist onder meer dat de bescherming van zijn cliënt wordt overgedragen aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het bestuur van het OM (College van procureurs-generaal) en de Hoge Raad hebben een kopie van de brief gekregen. Schouten zegt de brief te hebben gestuurd om te wijzen op "systeemfouten" die ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) eerder constateerde.

Het OM zegt tegen het AD nog niet inhoudelijk te kunnen reageren. De organisatie zegt dat die zich de "de stellingen van de advocaat vanzelfsprekend aan en de zaak onderzoekt".

De kroongetuige in kwestie heeft in drie moordzaken verklaringen afgelegd. Het gaat om moorden die zijn gepleegd tussen 2001 en 2016.