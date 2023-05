Nog één renteverhoging in de VS, daarna volgt mogelijk een pauze

De rente in de Verenigde Staten wordt nog een keer met 0,25 procentpunt verhoogd, waarna waarschijnlijk een pauze volgt als het gaat om de verhogingen. Dat maakte Amerikaanse centrale bank, de Fed, bekend na een reeks van renteverhogingen.

De pauze is volgens de Fed onder meer bedoeld om ruimte te creëren om de gevolgen van de recente bankencrisis te analyseren. Ook wil de bank wachten op de uitkomst van een politieke patstelling over het Amerikaanse schuldenplafond en kijken hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen.

De Fed is net als de Europese Centrale Bank in een rap tempo de rente aan het verhogen om de inflatie te bestrijden. In maart was de inflatie in de VS nog 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat was in februari nog 6 procent.

Economie afremmen

Met de inflatieverhoging wil de Fed de economie afremmen, de vraag naar spullen drukken en daarmee ook de prijzen en inflatie. De economie loopt in de VS al wat terug. Daarbij ligt de rente in de VS inmiddels al op 5,25 procent, na in ruim een jaar tijd tien keer te zijn verhoogd.

In Europa staat de rente momenteel op 3 procent. Morgen maakt de Europese Centrale Bank nieuwe renteverhogingen bekend. Vanwege het relatief lage rentepercentage in vergelijking met de VS en de hogere inflatie lijkt een verhogingspauze in Europa nog niet in zicht.

Probleembanken

In de VS blijken banken wat terughoudender met het verstrekken van kredieten vanwege de drie Amerikaanse banken die recent in de problemen kwamen.

Eerst ging de Silicon Valley Bank ten onder; de financiële buffers van die bank werden minder waard door de oplopende rente, waarna klanten in een paar dagen meer voor meer dan 40 miljard dollar weghaalden. Daarna ging het mis bij de banken Signature en vorige week de First Republic Bank.

Die laatste kwam in de problemen door een grote portefeuille hypotheken met lage rentes. De bank kon aanvankelijk nog overeind worden gehouden met financiële hulp van concurrenten en een noodkrediet, maar de vermindering van waarde van de buffers was niet het enige dat speelde.

Vermogende techmensen

Net al de andere probleembanken beheerde de First Republic Bank grote sommen spaargeld die niet vielen onder het Amerikaanse depositogarantiestelsel, waardoor tegoeden tot 250.000 dollar zijn verzekerd.

Bij de Silicon Valley Bank en First Republic Bank parkeerden veel kopstukken uit de techindustrie uit San Francisco hun enorme vermogens, onder wie Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, zo schreef The Washington Post.

Velen besloten hun geld uit voorzorg deels of volledig weg te halen. Door de snelheid van het online bankieren konden ze dit in enkele uren doen. In een korte tijd werd meer dan 100 miljard dollar weggehaald in een soort digitale bankrun. Dat leidde vervolgens weer tot paniek onder beleggers, die massaal hun aandelen van de hand deden.

Enkele uren voordat afgelopen maandag de beurs opende, werd bekend dat JP Morgan Chase alle tegoeden en beleggingen van de bank had overgenomen.

