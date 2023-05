Vijf Nederlandse echtparen krijgen Yad Vashem-onderscheiding

Vijf Nederlandse echtparen krijgen van de Israëlische regering een Yad Vashem-onderscheiding. Vier daarvan komen uit Friesland, schrijft Omrop Fryslân. Het andere echtpaar komt uit Amersfoort.

Yad Vashem is in 1953 opgericht door het Israëlisch parlement. Het is een organisatie die slachtoffers van de holocaust herdenkt.

Yad Vashem staat voor 'Rechtvaardige der Volkeren' en is tevens de naam voor de hoogste onderscheiding die de Israëlische regering aan niet-Joden toekent. Het is bedoeld voor mensen die vaak met gevaar voor eigen leven Joodse mensen hebben geholpen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Dat kan zijn omdat iemand onderduikers heeft gehuisvest, identiteitsbewijzen heeft vervalst of stiekem meer bonkaarten heeft weten te regelen voor een huis met onderduikers", zegt André Diepenbroek van de Israëlische ambassade tegen de regionale omroep.

Toename door digitalisering

In de afgelopen jaren is een toename te zien in het aantal Yad Vashem-uitreikingen. Dat komt volgens Diepenbroek doordat steeds meer mensen op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Bovendien wordt het door de digitalisering van archieven steeds makkelijker om oude familiebanden te traceren. "We doen nu zo'n vijftig uitreikingen per jaar."

De familie van de onderscheiden personen krijgt een medaille en een oorkonde. De naam wordt in een steen gebeiteld of er wordt een boom geplant in een Yad Vashem-park in Israël. Ook worden hun verhalen opgenomen in het online archief in Jeruzalem.

In Nederland hebben tussen 1953 en 2022 bijna 6.000 Nederlanders de onderscheiding gekregen.