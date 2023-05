Vanavond op tv: verrassingsbezoek Zelensky Finland • veroordeling Belarussische activist

De Oekraïense president Zelensky was vandaag in Finland om de "Noordelijke Alliantie" om te vragen om meer wapens. Op de dag dat het Kremlin werd aangevallen door een drone. We bespreken de laatste diplomatieke en militaire ontwikkelingen met Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de Universiteit van Leiden en Bob Deen, oost-Europadeskundige van Instituut Clingendael.

Belarussische activist veroordeeld tot acht jaar cel

Activist en journalist Roman Protasevitsj is in Belarus veroordeeld tot acht jaar cel. Hij werd in 2021 samen met zijn vriendin uit een vliegtuig gehaald, dat door Belarus met een smoes gedwongen werd om te landen. Protasevitsj (27) leidde sinds 2011 verschillende protestbewegingen en is een van de bekendste gezichten van de oppositie.