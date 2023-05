Alcaraz en Swiatek naar halve finales in Madrid, tegenslag voor Raducanu

De Spanjaard Carlos Alcaraz is voor de tweede keer doorgedrongen tot de halve finales van het masterstoernooi in Madrid. De nummer twee van de wereld won met 6-4, 7-5 van Karen Chatsjanov. Hoewel Novak Djokovic niet meedoet aan het toernooi, kan Alcaraz ook bij titelprolongatie de eerste plek op de wereldranglijst niet overnemen. Alcaraz had ook de vorige twee duels met de Rus zonder setverlies gewonnen. Ditmaal leek Chatsjanov wel een set te gaan pakken. Nadat Alcaraz met fraai tennis de eerste set had gewonnen, kwam hij in de tweede met 5-2 achter. Alcaraz stelde echter met vijf games op rij de zege veilig. "Karen speelde op een hoog niveau en dwong me tot het uiterste te gaan. Het werd beslist door kleine details", aldus Alcaraz. "Deze overwinning geeft me veel vertrouwen." Grote favoriet in Parijs Dat geldt bijvoorbeeld met het oog op Roland Garros, dat later deze maand begint. Aangezien Rafael Nadal en Djokovic met blessures kampen, geldt Alcaraz als de fitste van de drie grootste kanshebbers op de eindzege. Van zijn laatste 29 duels won hij er 27. Op zijn twintigste verjaardag treft Alcaraz vrijdag de winnaar van Daniel Altmaier-Borna Coric.

Geen probleem voor Swiatek In het vrouwentoernooi in Madrid bereikte Iga Swiatek probleemloos de halve finales. De nummer één van de wereld was met 6-0, 6-3 veel te sterk voor de Kroatische Petra Martic.

Iga Swiatek - AFP

In de halve finales speelt de Poolse tegen Veronika Koedermetova. De Russin was in drie sets te sterk voor Jessica Pegula (6-4, 0-6, 6-4). De Amerikaanse is de nummer drie van de wereld. In de andere halve finale staan de Griekse Maria Sakkari en de Belarussische Aryna Sabalenka tegenover elkaar.