Planeet wordt 'opgegeten' door ster: 'Dit gaat ook met de aarde gebeuren'

Wetenschappers hebben een ster waargenomen die een planeet heeft opgeslokt. Dat gebeurde op zo'n 12.000 lichtjaar afstand met een planeet die ongeveer tien keer zo groot is als Jupiter.

Het is de eerste keer dat de gebeurtenis op het moment zelf wordt waargenomen. Astronomen verwachten dat de aarde ooit op dezelfde manier 'opgegeten' zal worden door de zon.

De ster was aan het einde van zijn leven en was daarom opgebrand. Als dat gebeurt, volgt er een soort explosie waarbij de ster meer dan duizend keer zo groot wordt. Daarbij wordt alle materie rondom de ster opgeslokt in de hitte, waaronder planeten. De planeet bood wel weerstand met zijn eigen zwaartekracht, maar kon niet op tegen de enorme kracht van de ster. De hele uitbarsting en opslokking duurde een paar maanden.

De waarneming werd gedaan door onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Harvard University. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature leggen ze uit hoe ze met infraroodgegevens van een NASA-ruimtetelescoop de uitbarsting hebben waargenomen. De uitbarsting werd al ontdekt in 2020, maar het kostte de wetenschappers drie jaar om uit te zoeken wat er precies was gebeurd.

Noodlot voor aarde

Het gebeurt vaker dat de brandstof van sterren opraakt en dat daardoor planeten verdwijnen. "We zien eigenlijk de toekomst van de aarde", legt ruimte-onderzoeker Kishalay De van MIT uit. Als de zon opgebrand is, explodeert deze ook, om vervolgens onder meer de aarde, Mercurius en Venus op te slokken. In een paar maanden tijd worden alle planeten dan volledig verwoest. Naar verwachting gebeurt dat pas over 5 miljard jaar.

"Het is gek om te denken dat onze eigen planeet een soortgelijk lot tegemoet gaat", zegt collega-onderzoeker Morgan MacLeod van Harvard. De zon merkt dan waarschijnlijk weinig van de opslokking, omdat de aarde vrij klein is. "Als de aarde uiteindelijk wordt opgeslokt, zal de zon het nauwelijks merken."