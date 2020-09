Gevechten Armenië-Azerbeidzjan gaan door, VN-Veiligheidsraad vandaag bijeen

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach zijn vanochtend voorgezet. Beide zijden hebben zwaar geschut ingezet en beschuldigen elkaar van aanvallen.

Volgens het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie proberen Armeense troepen verloren terrein terug te winnen door aanvallen uit te voeren in de buurt van de steden Füzuli, Cebrayil, Martakert en Terter. Zondag meldde Azerbeidzjan dat het zeven dorpen in Nagorno-Karabach heeft ingenomen. Strijders uit de regio hebben naar verluidt zonder succes geprobeerd de gebieden te heroveren.

Azerbeidzjan zegt bovendien dat het Armeense leger de regio Dashkasan met luchtaanvallen bestookt. Die regio ligt in het grensgebied van beide landen, ver verwijderd van Nagorno-Karabach.

Armenië spreekt tegen dat het Dashkasan heeft aangevallen en stelt dat de gevechten in Nagorno-Karabach de hele nacht zijn doorgegaan en dat het leger daar meerdere aanvallen heeft afgeslagen. Volgens Armenië heeft Azerbeidzjan een aanval uitgevoerd in de Armeense grensstad Vardenis. Daarbij zou een bus in brand zijn gevlogen.

Onafhankelijk staatje

Nagorno-Karabach, in de zuidelijke Kaukasus, is officieel een regio van Azerbeidzjan, waarvan de bevolking etnisch en godsdienstig verwant is aan Turkije. De facto hebben etnische Armeniërs er, met steun van Armenië, een onafhankelijk staatje. Dat ontstond na een oorlog na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de jaren 90. Het gebied wordt internationaal niet erkend als onafhankelijk.

De Turkse president Erdogan mengde zich gisteren in het conflict, door de Armeniërs op te roepen een einde te maken aan de "bezetting van Azerbeidzjaans grondgebied" en te vertrekken. Overigens zijn de strijdkrachten van het olierijke Azerbeidzjan veel sterker dan die van het verarmde Armenië.

De secretaris-generaal van de Verenigde Staten Guterres heeft beide landen opgeroepen de gevechten onmiddellijk te staken. De kwestie wordt vandaag besproken door de VN-Veiligheidsraad. Rusland, permanent lid van de Veiligheidsraad, is een bondgenoot van het overwegend christelijke Armenië.

Het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over de regio heeft sinds het zondag weer oplaaide aan tientallen militairen heeft leven gekost. Honderden zijn gewond geraakt. Volgens Azerbeidzjan zijn er tien Azerbeidzjaanse burgers omgekomen.

Officieel geldt sinds 1994 een wapenstilstand, maar het bestand is meermaals geschonden. Voor het laatst gebeurde dat in 2016, toen er aan beide zijden zo'n honderd doden vielen.

Beelden van gisteren: