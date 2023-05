Man overlijdt bij bedrijfsongeluk in drukke winkelstraat Zeist

Een man is vanmiddag overleden bij een bedrijfsongeluk in een leegstaand winkelpand in het centrum van Zeist. Het gebeurde tijdens het plaatsen van kozijnen in een drukke winkelstraat. Daardoor zagen veel mensen het gebeuren.

Een ooggetuige zegt bij RTV Utrecht dat een etalageraam van een busje werd getild en dat het raam op de man is gevallen. Voor de getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.

De politie en arbeidsinspectie kunnen het incident nog niet bevestigen. De straat is afgezet en de inspectie doet onderzoek.