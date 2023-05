Piek in interesse pleegzorg door RTL-programma Kopen zonder kijken

Een uitzending van het populaire RTL-programma Kopen zonder kijken heeft mogelijk tientallen nieuwe pleegouders opgeleverd. Na de aflevering van vorige week, waarin een stel met pleegkinderen centraal stond, meldden zich bij Pleegzorg Nederland zo'n 300 mensen die zich op pleegzorg gaan oriënteren. Normaal zijn dat er volgens de organisatie 60 per week. Doorgaans wordt ongeveer een kwart daadwerkelijk pleegouder.

In Kopen zonder kijken geven mensen die geen geschikt huis kunnen vinden hun geld aan een team van makelaar, aannemer en stylist, die voor hen een huis kopen en opknappen. Vorige week was te zien hoe Paul en Kim dat deden. Zij hebben drie pleegkinderen, iets wat in de aflevering een paar keer ter sprake kwam. Hun verhaal maakte op veel kijkers indruk.