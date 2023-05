Duitse banken zetten lijm in tegen Nederlandse plofkrakers

De Duitse Sparkassen-banken gaan hun geldautomaten beveiligen met lijm. De spaarbanken doen dat om de explosieve toename van plofkraken door met name Nederlandse bendes tegen te gaan, zegt bestuursvoorzitter Joachim Schmalzl in de krant Handelsblatt.

Criminelen uit Nederland richten hun pijlen op het buurland sinds de inhoud van Nederlandse geldautomaten bij een plofkraak kan worden vernietigd. Na de invoering van deze nieuwe beveiliging eind 2020 daalde het aantal plofkraken vorig jaar naar negen, terwijl voor die tijd bijna dagelijks een plofkraak plaatsvond. Ook staan de automaten nu doorgaans 's nachts uit.

Duitsland kampt daarentegen juist met een recordaantal plofkraken. Met 496 aanslagen bliezen criminelen - volgens de Duitse politie veelal afkomstig uit Nederland - vorig jaar gemiddeld meer dan eens per dag een geldautomaat op. 211 automaten daarvan waren van Sparkassen-banken, schrijft Handelsblatt.

Ook dit jaar blijft het aantal plofkraken hoog. Zo was het vannacht in Duitsland twee keer raak, in het nabij Enschede gelegen Gronau en in Mönchengladbach, niet ver van Roermond. Bij beide aanslagen lagen stukken glas en delen van de gevel tot op tientallen meters verderop, melden lokale media. De politie is op zoek naar twee Nederlandse daders.