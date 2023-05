Enkele dagen na zijn rentree raakt Depay opnieuw geblesseerd

Direct na zijn succesvolle rentree is Memphis Depay opnieuw geblesseerd geraakt. De spits van Oranje liep op de training bij zijn club Atlético Madrid een kuitblessure op.

Depay ontbreekt in elk geval in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Cádiz vanavond. Het is onduidelijk hoelang hij is uitgeschakeld.

"Memphis krijgt fysiotherapie en zal, in afwachting van de ontwikkelingen, hersteltraining ondergaan", meldt Atlético met een standaardzin in het persbericht. Volgens Spaanse media bestaat de kans dat hij dit seizoen niet meer in actie komt, of wellicht alleen op de laatste speeldag.

Solo van eigen helft

Zondag maakte Depay nog zijn rentree, nadat hij in maart bij het Nederlands elftal een hamstringblessure had opgelopen. Hij speelde twaalf minuten mee tegen Real Valladolid (2-5 zege) en scoorde met een knappe solo vanaf eigen helft.

Dinsdag op de training kreeg de 29-jarige aanvaller last van zijn rechterkuit. Hij beëindigde de oefensessie onmiddellijk en ging onder begeleiding van een arts naar de kleedkamer.

Sinds Depay in januari de overstap maakte van Barcelona naar Atlético heeft hij veel last gehad van blessures. De aanvaller speelde slechts acht competitieduels, waarin hij vier keer scoorde. Atlético strijdt met stadgenoot Real Madrid om de tweede plaats in La Liga.

Op 14 juni komt het Nederlands elftal weer in actie. Kroatië is dan de tegenstander in de halve finales van de Nations League.