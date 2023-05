Rotterdam gaat preventief fouilleren in wijken met veel explosies

In de wijken Crooswijk en het Oude Westen in Rotterdam wordt vanaf nu preventief gefouilleerd. Burgemeester Aboutaleb heeft deze wijken waar afgelopen tijd veel ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden waren aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

In de eerste vier maanden van dit jaar waren er in Rotterdam 54 incidenten met excessief geweld, schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. Bij 37 incidenten ging het om explosies en bij 17 om schietpartijen. Tot nu toe zijn er zeker vijf mensen opgepakt voor de explosies.

Aboutaleb schrijft ook dat de doelwitten regelmatig een link hebben met de handel in verdovende middelen of andere criminele activiteiten.

Vorige week waren er meerdere explosies in Crooswijk. Zo was er een explosie bij een toko aan de Crooswijkseweg. Hierna werden er twee avonden georganiseerd om alle bewoners te informeren over de explosies. Ook werden er bewonersbrieven verspreid over extra inzet van de politie, de aanwezigheid van slachtofferhulp en het eventueel anoniem melden van verdachte zaken.

In de Rotterdamse veiligheidsrisicobieden kan de politie auto's en kleding onderzoeken. De politie kan de automobilisten ook verplichten verpakkingen open te maken.