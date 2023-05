Rusland zegt dat Oekraïne Kremlin heeft aangevallen met drone, Kyiv ontkent

President Poetin gaat vandaag gewoon door met zijn geplande werkzaamheden, laat een woordvoerder weten aan het staatspersbureau Tass. Volgens Russische staatsmedia werkt Poetin vandaag vanuit zijn landgoed Novo-Ogarjovo buiten Moskou.

Het Kremlin zegt dat Rusland zich het recht voorbehoudt om "vergeldingsmaatregelen te nemen waar en wanneer we dat nodig achten". Ook spreekt een woordvoerder van een "terreurdaad".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt de berichten niet te kunnen bevestigen. "We weten het simpelweg niet", zegt hij tegen The Washington Post. De minister zegt wel dat alle berichten die uit Rusland komen "met een flinke korrel zout" genomen moeten worden.

Kort voor het nieuws over de droneaanval het internationale nieuws haalde, kondigde burgemeester Sobjanin van Moskou een droneverbod af in zijn stad. Alleen drones die door de autoriteiten worden gebruikt mogen nog gebruikt worden, zegt hij. Of dat verbod iets te maken heeft met de gebeurtenissen van vannacht, is niet bekend.