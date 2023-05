Hiddink vanwege grote verdiensten voor voetbal benoemd tot bondsridder KNVB

De KNVB heeft Guus Hiddink benoemd tot bondsridder. De voormalige bondscoach van Oranje werd door bondsvoorzitter Just Spee geprezen om zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal.

De 76-jarige Hiddink had twee periodes Oranje onder zijn hoede en werd in 1998 vierde op het WK. Als clubtrainer boekte hij zijn grootse Nederlandse succes door met PSV in 1988 de Europa Cup I te winnen.

Hiddink werd woensdag verrast tijdens een vergadering van de Coaches Betaald Voetbal (CBV). Tijdens die bijeenkomst sprak hij als voorzitter de andere trainers toe, naar aanleiding van de bekerfinale die werd ontsierd door de vele onderlinge irritaties op het veld.