Vos sprint in leiderstrui naar winst in waaieretappe Vuelta

In de rode leiderstrui heeft Marianne Vos de derde etappe in de Vuelta Femenina gewonnen. De renster van Jumbo-Visma won na een harde koers de sprint van een groep van circa dertig vrouwen.

Het is maar liefst de 247ste zege in de lange carrière van de 35-jarige Vos. Door de bonificatieseconden loopt haar voorsprong in het klassement op naar 13 seconden op de Amerikaanse Chloé Dygert.

Gisteren eindigde Vos nog als tweede in de tweede rit, achter landgenote Charlotte Kool. Vandaag waren de rollen omgedraaid en sprintte Kool naar de tweede plek. Net als gisteren eindigde Dygert als derde.