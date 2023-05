OM vervolgt alsnog Jehova's getuige in Assen voor seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie gaat een Jehova's getuige vervolgen voor seksueel misbruik. Het gaat om een 48-jarige man uit Assen, meldt RTV Drenthe.

Hij zou in de periode van 1993 tot 1997 als lid van de Jehovah's Getuigen een minderjarige hebben misbruikt. De man wordt er ook van verdacht dat hij in 2016 ontuchtige handelingen heeft gepleegd met een slachtoffer dat toen 8 jaar oud was.

In november 2018 deed de politie invallen in zeven panden, waaronder het hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen in Emmen. Ook werden gemeenschapsgebouwen, zogeheten koninkrijkszalen, en woningen van de geloofsgemeenschap doorzocht. De politie wilde toen vooral weten hoe het genootschap de signalen van seksueel misbruik, die er al veel langer waren, intern had afgehandeld.

Verschoningsrecht

Het genootschap maakte bij de rechter bezwaar tegen de handelwijze van de politie en betoogde dat de invallen onrechtmatig waren. Voor functionarissen van de Jehovah's Getuigen zou religieus verschoningsrecht gelden, op basis waarvan geestelijk hulpverleners zaken geheim mogen houden.

Het leverde een rechtsgang op, die er vorig jaar toe leidde dat de Jehovah's Getuigen door de rechter in het gelijk werden gesteld. Het oordeel luidde dat het verschoningsrecht net zo geldt voor ouderlingen van de Jehovah's Getuigen als voor functionarissen van andere religieuze genootschappen. Met andere woorden: de informatie die de politie in 2018 had aangetroffen bij de invallen mocht én mag niet worden gebruikt bij een eventuele strafrechtelijke vervolging.

Toch wordt de 48-jarige man nu vervolgd. Volgens het OM Noord-Nederland gebeurt dat op basis van informatie die wel gebruikt mag worden. Of meer mensen vervolgd zullen worden, is nog niet bekend.