'Covidpatiënten gemiddeld minder lang in ziekenhuis, maar druk op zorg blijft'

Ziekenhuispatiënten die besmet zijn met covid-19 liggen gemiddeld minder lang in het ziekenhuis en belanden minder vaak op de IC dan tijdens de eerste golf. Dat meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) na een rondvraag onder medisch specialisten. Een verandering van aanpak lijkt daardoor nodig.

"De ligduur op de verpleegafdeling is met een derde afgenomen, en het percentage patiënten dat alsnog naar de IC moet worden verplaatst, lijkt meer dan gehalveerd te zijn", zegt internist-infectioloog Annelies Verbon. Wel benadrukt de NIV dat er nog steeds mensen ontzettend ziek worden.

Druk op zorg blijft

"De kans om ernstig ziek te worden van covid lijkt minder groot, maar waarom dat is dat weten we nog niet", zegt Verbon.

Er is volgens de internisten dringend meer onderzoek nodig naar de verschillen ten opzichte van de eerste golf. Niet alleen voor de juiste behandeling van de patiënten, maar ook voor de capaciteitsplanning in de ziekenhuizen, waar tot nu toe vooral werd gekeken naar IC-bemanning.

"We zien dat de klinische afdelingen in het ziekenhuis nu sneller vollopen dan de IC's. De belasting van de ziekenhuizen blijft daarmee groot, omdat de druk wordt verschoven naar andere plekken in het ziekenhuis dan bij de eerste golf", zegt de voorzitter van de NIV, Robin Peeters.

Volgens de vereniging van internisten blijft de kans dat de zorg in het gedrang komt daarom onverminderd groot.