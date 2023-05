Inval in huis oud-president Bolsonaro in corruptieonderzoek vaccins

De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan in het huis van oud-president Bolsonaro in een corruptieonderzoek naar coronavaccins. Het gaat om een onderzoek naar een groep die ervan wordt verdacht valse vaccindata in de coronadatabase van de regering te hebben gezet. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Volgens de politie is de valse informatie met opzet toegevoegd aan de vaccinatiedatabase tussen november 2021 en december 2022. Bolsonaro was toen president. "Daardoor konden ze vaccinatiebewijzen uitgeven en die gebruiken om coronabeperkingen in Brazilië en de VS te omzeilen", zegt de Braziliaanse politie.

De groep zou een "ideologische reden" hebben gehad om dit te doen. Het is niet duidelijk waar de data precies zijn toegevoegd. In hetzelfde onderzoek zijn ook twee van Bolsonaro's assistenten aangehouden, zeggen dezelfde bronnen.

Bagatelliseren

De federale politie verklaarde eerder vandaag dat het in totaal gaat om zestien huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen en zes arrestaties in de hoofdstad Brasilia en Rio de Janeiro. Namen van verdachten zijn niet bekendgemaakt.

Het is verder nog onduidelijk hoe Bolsonaro hier precies bij betrokken zou zijn. Zelf ontkent de oud-president schuldig te zijn. Persbureau AP meldt dat bij de inval Bolsonaro's telefoon in beslag is genomen.

Bolsonaro lag tijdens de coronapandemie maandenlang overhoop met wetenschappers en andere bestuurders in Brazilië, omdat hij voortdurend de ernst van de coronapandemie bagatelliseerde. Hij vond de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan onzin en stelde dat de economische schade die de beperkingen veroorzaakten erger was dan het virus zelf.