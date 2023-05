Olympisch en oud-wereldkampioen Tori Bowie (32) overleden

Atlete Tori Bowie is op 32-jarige leeftijd overleden. Het nieuws over de Amerikaanse kwam via haar management naar buiten.

Bowie won in 2016 olympisch goud op de 4x100 meter en greep in Rio de Janeiro ook zilver op de 100 meter en brons op de 200 meter. Ze werd in 2017 wereldkampioen op de 100 meter sprint en 4x100 meter.

De atlete gold in de bovengenoemde periode als een geduchte concurrent van Dafne Schippers. "Tori was een kampioene die altijd straalde", schreef haar management via een verklaring op sociale media.