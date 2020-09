Jansen moet de nachtmerrie loslaten en gewoon 'closer' zijn voor LA Dodgers

Er was jarenlang geen twijfel over mogelijk. Werper Kenley Jansen was een van de meest gevreesde spelers in de MLB, de prestigieuze Amerikaanse honkbalcompetitie. Sinds zijn debuut in 2010 is de Curaçaoënaar van onschatbare waarde gebleken voor Los Angeles Dodgers, waar hij als 'closer' de taak heeft in het laatste deel van de wedstrijd een voorsprong over de streep te trekken.

Niemand kon wat Jansen kan en juist daardoor is hij in Californië uitgegroeid tot een grootheid. Maar uitgerekend de laatste weken blijkt de rechterarm van Jansen niet meer het genadeloze wapen waarmee slagmannen tot overgave worden gedwongen. Zo verspeelde hij enkele keren een voorsprong, met als gevolg dat bij het ingaan van de play-offs in Amerikaanse media de vraag wordt opgeworpen of Jansen nog wel de juiste man is om de Dodgers naar de World Series te leiden?

"Het is een nachtmerrie", reageert Jansen. "En het is erg frustrerend. Ik deed gewoon niet wat ik moest doen, maar je moet het laten gaan en vooruitkijken. Er komen nog genoeg wedstrijden."